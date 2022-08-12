Магнитогорск, Челябинская область, 12 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче Мемориала имени Ивана Ромазана. Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Хоккей

Во втором периоде счёт открыл нападающий «Амура» Владислав Барулин. «Трактор» восстановил равновесие благодаря голу защитника Артёма Блажиевского. В овертайме победу «Амуру» принёс форвард Вячеслав Грецкий.

«Трактор» с пятью очками занимает первое место в турнирной таблице. «Амур» набрал два очка и идёт на четвёртом месте.