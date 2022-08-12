Лондон, 12 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Российская атомная подводная лодка всплыла на поверхность у берегов Норвегии после того, как ее обнаружил британский самолет P-8 Poseidon. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на источники.

Mil.ru Подлодка ВМФ России

Отмечается, речь идет о подлодке проекта 941 «Акула».

По словам источников издания, после они видели корабли ВМФ НАТО, а также российское судно в надводном положении.

Активность российских субмарин усилилась после начала спецоперации на Украине, в особенности в северных водах, уточняет издание.

Напомним, ранее журналист Дуглас Пейшент в статье для британской газеты Mirror отметил, что президент России Владимир Путин своим заявлением на параде в честь Дня Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооружённые силы РФ вызвал панику в Великобритании.

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