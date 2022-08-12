Москва, 12 августа, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Темп роста мировой экономики, а, соответственно, и России начнётся в 2024–2025 гг. и стабилизируется вблизи значений 3,6-3,7%. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ на 2023 год и период 2024 и 2025 гг., опубликованном на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Согласно прогнозу Банка России, внешняя инфляция вернется к значениям вблизи цели в конце 2023 — начале 2024 года. Годовые темпы роста в развитых экономиках в конце 2022 — середине 2023 года будут околонулевыми,

При этом отмечается, что период повышения ставок крупнейшими центральными банками темпы мирового роста неизбежно замедлятся. Денежно-кредитная политика позволит крупнейшим экономикам избежать масштабной рецессии. Внешняя инфляция вернется к значениям вблизи цели в конце 2023 — начале 2024 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, экономика России прекратит спад и перейдёт к восстановительному росту во второй половине 2023 года.

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