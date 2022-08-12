Хельсинки, 12 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что единство Евросоюза может оказаться под угрозой из-за надвигающегося энергетического кризиса.

Fry1989 Сербия и Евросоюз

В интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus он выразил обеспокоенность продолжающейся эскалацией на Украине.

Ниинисте считает, что этом может привести к трудностям в энергетическом секторе как для его страны, так и для других государств Европейского союза, что станет испытанием для единства.

Финский президент добавил, что населению придётся привыкнуть к тому, что экономика не будет улучшаться год за годом.