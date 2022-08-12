Кэри, США, 12 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Американский разработчик Epic Games анонсировал кроссовер игры Fortnite и вселенной аниме «Жемчуг дракона» (Dragon Ball). Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

Официальный постер события Dragon Ball в Fortnite

Компания опубликовала постер, на котором можно увидеть Шенрона — волшебного дракона из франшизы «Жемчуг дракона». Под изображением студия написала дату 16 августа 2022 года, вероятно тогда и станут известны подробности необычной коллаборации.

Напомним, что Fortnite — это многопользовательская игра в жанре «королевская битва». Проект вышел 21 июля 2017 года, его средняя оценка на Metacritic составляет 80 баллов из 100.