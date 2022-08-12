Ржев, Тверская область, 12 августа, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Активисты «Волонтерской Роты Боевого Братства» подняли подо Ржевом останки 19 солдат Красной Армии, а также фрагменты самолёта, предположительно — ПЕ-2. Поисковые работы были проведены в рамках Всероссийского молодежного военно-исторического поискового форума «Ржевская битва: Вахта памяти». Об этом заявил руководитель «Волонтерской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко.

Иван Шилов, ИА REGNUM Военная каска

«В Тверской области завершился форум «Ржевская битва: Вахта памяти», участие в котором приняли 700 волонтеров. В рамках работы форума мы провели шесть полевых поисковых выездов. По их завершении подо Ржевом удалось обнаружить останки 19 солдат Красной Армии, а также фрагменты самолета, предположительно — ПЕ-2. Кроме того, у Мемориала советскому солдату близ Ржева наши активисты почтили память павших Героев Великой Отечественной войны. Здесь мы растянули самую большую георгиевскую ленту в мире и возложили цветы», — сказал Станислав Кузьменко.

Он добавил, что для участников также были проведены военно-исторические реконструкции, военно-спортивные командные соревнования, иммерсивные театральные постановки, образовательные лекции, тесты на выявление компетенций и полезных навыков.

Напомним, организатором форума «Ржевская битва: Вахта памяти» является Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение «Волонтерская рота Боевого братства». Реализация мероприятий форума проходит при грантовой поддержке Фонда президентских грантов.