Рубцовск, Алтайский край, 12 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщило подробности серьезного пожара в Рубцовске на улице Тихвинская, при котором могли погибнуть несколько человек.

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Возгорание началось ночью, 9 августа. По прибытию подразделений из окна квартиры выбивался огонь, в подъезде было сильное задымление. Звенья газодымозащитной службы, включившись в аппараты, при разведке установили, что в одной из заброшенных квартир горит бесхозная мебель. При обходе по периметру, помощник начальника караула Андрей Сёмкин обнаружил в квартире на первом этаже троих людей, просящих о помощи.

В квартире было плотное задымление, а на окнах стояли металлические решетки. Андрей сразу же отдал распоряжение командиру 2 отделения Павлу Бабенкову и пожарному Александру Соловьеву демонтировать решетку и приступить к спасению людей через окно, так как спасение людей через подъезд не представлялось возможным.

С помощью бензореза Александр Соловьев демонтировал решетку, после чего Андрей Сёмкин и Павел Бабенков через оконный проем проникли в квартиру и на руках спустили вниз в руки Александру Соловьеву пострадавших.

Благодаря быстрым, профессиональным действиям личного состава, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, при тушении пожара никто не пострадал. Спасенных людей осмотрели врачи, госпитализация и медицинская помощь им не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июля 2022 года при пожаре, произошедшем в Бийске по ул. Ломоносова в многоквартирном жилом доме, звеньями газодымозащитной службы спасено 12 человек, в том числе два ребенка, эвакуированы пятеро человек. Пострадавших нет.

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