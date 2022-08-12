Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Шоураннеры сериала «Очень странные дела» братья Мэтт и Росс Дафферы рассказали о планах на пятый сезон шоу. Их интервью опубликовало издание IndieWire.

Kino-teatr.ru Кадр из сериала «Очень странные дела»

Авторы сериала признались, что делают «всё возможное», чтобы не добавить новых персонажей в пятый сезон ради раскрытия основных персонажей. Братья Дафферы подчеркнули, что всегда очень тщательно подбирают и прописывают новых героев, как это было в предыдущих сезонах, чтобы персонаж смог стать «неотъемлемой частью команды».

ИА REGNUM напоминает, что работа над пятым сезоном «Очень странных дел» началась 1 августа 2022 года. Премьера новых эпизодов состоится не ранее 2024 года.