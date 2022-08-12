Уфа, 12 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Информацию о якобы «голодании» беженцев из Донбасса опровергли в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области

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Сообщается, что рабочая группа по оказанию помощи эвакуированным в Башкирию жителям Донбасса провела первое заседание.

По словам председателя государственного собрания регионаКонстантина Толкачева, в социальных сетях и мессенджерах были опубликованы недостоверные сведения об эвакуированных в Башкирию жителях Донбасса.

«Распространяется информация, что люди лишены самого необходимого, голодают, не одеты, не обуты. Депутаты и члены рабочей группы постоянно посещают каждый из пунктов временного пребывания, которые расположены в санаториях и гостиницах. Условия проживания вполне достойные. Хотя людей много, у каждого есть свои вопросы, поэтому нужно работать точечно», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что в Башкирию прибыли около 1,1 тысяч вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народной Республик.

«Среди приехавших немало квалифицированных кадров, имеющих высшее образование. Многие из них готовы самостоятельно обеспечивать свой материальный статус. В то же время предлагаемые вакансии зачастую оказываются невостребованными в силу отсутствия документов, подтверждающих их образование, квалификацию. В этом вопросе нужно перейти на индивидуальную работу», — сообщает пресс-служба.

По словам заместителя председателя государственного собрания БашкирииРустема Ахмадинурова, работа с эвакуированными должна вестись более системно и планомерно. Планируется сформировать график приемов, которые проведут члены межведомственных групп во всех пунктах временного размещения. Приоритетом является усиление работы по занятости эвакуированных.

«Вынужденные переселенцы в республике находятся уже более трех месяцев, за это время удалось трудоустроить около трети из них. Волонтерами и спонсорами оказывается помощь, но она поступает неравномерно, поэтому людям нужна работа. Также впереди начало учебного года, затем осенне-зимний сезон. Эвакуированные приехали из теплых регионов, где нет таких морозов, как у нас. Нужно заранее готовить людей к изменению погоды. Вопросов возникает очень много, поэтому будет создан чат для членов рабочей группы, где будет появляться информация для их оперативного решения», — приводит пресс-служба его слова.