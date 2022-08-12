Бухарест, 12 августа, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Румыния вошла в топ-10 беднейших стран Евросоюза по версии влиятельного немецкого издания Handelsblatt. Об этом 12 августа сообщает бухарестская газета Ziare.

Pxhere.com За чертой бедности

Как утверждают немецкие социологи, по уровню покупательной способности румыны находятся на шестом месте соответствующего антирейтинга.

В первую тройку вошли Болгария, Греция и Словакия.

Соответствующее исследование проводилось в период с 10 марта по 22 июля текущего года.

Специальный опрос прошли более 2 тыс. жителей Румынии.