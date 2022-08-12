Ульяновск, 12 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области из-за установившейся аномальной жары и высокой пожароопасности ограничено пребывание граждан в лесах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Минприроды издало приказ об ограничении посещения лесов и въезда автотранспорта. Исключение составляют лица, которые используют леса по договору и обеспечивающие пожарную безопасность. В ведомстве отмечают, что на границах лесного фонда организованы контрольно-пропускные пункты.

Кроме того, запрещены любые пожароопасные работы, в том числе разведение костров, сжигание порубочных остатков, мусора и использование открытого огня. За соблюдением требований будут следить специалисты лесничеств и лесопожарных станций.

В минприроды добавляют, что данные ограничения будет действовать до конца лета, а затем решение будет приниматься с учётом погоды.

Отметим, что с начала года в регионе произошло 16 лесных пожаров. Огнём пройдено почти 23,6 гектара лесных площадей.

Напомним, что в Ульяновской области объявлен жёлтый уровень опасности (то есть стихия потенциально опасна).

Как сообщало ИА REGNUM , 13 — 15 августа местами по Ульяновской области ожидается +30…+31 градусов. Кроме того, с 13 по 17 августа в лесах прогнозируется высокая пожарооопасность (четвёртый класс).