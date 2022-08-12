Воронеж, 12 августа, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Воронежской области в рамках областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) с 2023 по 2026 годы планируется построить восемь стадионов и футбольных полей в разных районах. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба областного правительства.

Футбол

Сейчас в регионе работают 39 футбольных отделений, которые расположены на базе спортивных школ. В Воронеже функционирует пять учреждений с футбольным направлением: спортивные школы №15 и 25, футбольная школа «Факел», Академия «Динамо» им. Л. И. Яшина и Академия «Факел» им. В. Г. Проскурина. На сегодняшний день на бесплатной основе футболом занимается 6 971 ребенок.

В августе 2020 года в Воронеже открыли Академию «Факел» имени В. Г. Проскурина. В распоряжении футболистов — поля стадионов «Чайка» и «Локомотив», легкоатлетический манеж и полноразмерный футбольный манеж Platinum arena. В феврале 2021 года Академия получила официальный статус — стала первой аккредитованной профессиональной Академией в истории региона.

«Получение Академией «Факел» им. В. Г. Проскурина статуса РФС имеет большое значение для развития детского и юношеского футбола в Воронежской области. Статус РФС позволяет учреждению заниматься подготовкой резерва для главной команды региона. На сегодняшний день в Академии на бесплатной основе занимаются 175 футболистов», — отметил глава Воронежской области Александр Гусев .

Тренировки в Академии ведутся по методике, разработанной Российским футбольным союзом. С детьми работают 17 лицензированных тренеров. Команды Академии разных возрастов демонстрируют успехи на межрегиональных соревнованиях, неоднократно побеждая в первенстве Союза Федераций Футбола «Центр» или становясь призерами этих турниров. Академия обеспечивает воспитанников экипировкой, бесплатно проводит занятия и соревнования.

Кроме этого, еще одной базой для занятий футболом является Академия «Динамо» им. Л. И. Яшина. В ней работают 6 групп, разделенных по возрастам. К зачислению принимаются дети от 10 до 16 лет. Сейчас в учреждении занимаются 124 воспитанника. В рамках субсидии, предоставленной правительством Воронежской области, учреждение берет на себя расходы по содержанию и обучению. Академия «Динамо» регулярно демонстрирует хорошие результаты, также достойно представляя Воронежскую область на межрегиональных соревнованиях.

В 2022 году завершается строительство стадионов с футбольными полями в пяти районах области — Бутурлиновском, Верхнемамонском, Калачеевском, Панинском, Подгоренском. В Семилукском районе футбольное поле сдано в эксплуатацию.

«В рамках областной адресной инвестиционной программы на период 2023–2026 годов планируем построить восемь стадионов и футбольных полей в разных районах области. В этом году должны разработать проектно–сметную документацию для строительства футбольного поля в Борисоглебске. Помимо строительства новых инфраструктурных объектов, также приведем в порядок уже существующие — например, сделаем капремонт покрытия футбольного поля на стадионе «Химик» в Россоши», — сообщил Гусев.

25 спортивных объектов Воронежской области и Воронежа, имеющие футбольные поля, внесены во Всероссийский реестр объектов спорта, что позволяет проводить спортивные соревнования регионального уровня.

Ранее губернатор Воронежской области сообщил, что на спортивно-тренировочной базе «Тенистый» будет размещена спортивная школа интернатного типа. Ремонт здания планируются начать в 2022 году.