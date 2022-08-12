Казань, , 15:34 — REGNUM Три очага африканской чумы свиней выявили в Верхнеуслонском и Спасском районах Татарии. На территориях эпизоотических очагов, угрожаемых зон и зоны наблюдения установлен карантин, говорится в подписанном главой РТ Рустамом Миннихановым указе.

Свиньи Pixabay.com

Очаги заболевания обнаружили на территории крестьянского (фермерского) хозяйства «Пашков Сергей Игоревич» в селе Кильдеево Верхнеуслонскогго района, охотничьего хозяйства «Куйбышевское» и личного подсобного хозяйства в поселке Коминтерн Спасского района.

В зону наблюдения попали 22 района республики. Под запретом посещение посторонних лиц территорий эпизоотических очагов, перевозка животных, убой свиней и продажа мяса, охота, заготовка кормов и подстилочного материала для свиней.

Карантин действует с 11 августа до особого распоряжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Нестеровском округе Калининградской области зарегистрирован очаг африканской чумы свиней. До этого в регионе АЧс была выявлена в 2017 году.

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