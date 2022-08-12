Вашингтон, 12 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Игра Metal Slug Tactics от американского издателя DotEmu перенесена на 2023 год. Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

Скриншот с YouTube Metal Slug Tactics

«Марко, Эри, Фио и Тарма (персонажи игры) работают над тем, чтобы сделать Metal Slug Tactics как можно более взрывоопасной после выхода, но команде нужно немного больше времени в магазине, чтобы подготовиться к предстоящим сражениям. До встречи в 2023 году!» — пишет издатель. Точная дата выхода пока неизвестна.

Напомним, что игра Metal Slug Tactics — это пошаговая тактическая игра. Она расскажет историю Марко, Эри, Фио и Тарма, которым предстоит спасти мир от злодея по имени Дональд Морден. Проект был анонсирован в 2021 году в рамках выставки E3.