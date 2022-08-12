Астана, 12 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Представители чешской компании Austin Detonator s. r. o., производящей детонационные материалы для промышленных взрывных работ, прибыли в Казахстан для обсуждения запуска совместного производства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной компании Kazakh Invest.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

Региональный директор компании Либор Бартек в ходе встречи с представителями Kazakh Invest сообщил, что на фоне изменения международной ситуации казахстанский рынок вызывает повышенный интерес.

«Мы планируем открыть завод, который будет поставлять товары не только на казахстанский рынок, но и будет осуществлять экспорт на внешние рынки», — сказал представитель предприятия.

Глава казахстанской компании Жандос Темиргали отметил, что запуск производства детонаторов в Казахстане позволит чешкой компании выйти на новые рынки сбыта.