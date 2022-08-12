Махачкала, 12 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Дагестане создаются максимально комфортные условия для тружеников села. Власти региона называют агропромышленный комплекс одним из наиболее развитых сегментов экономики. С учетом этого на реализацию государственной программы по развитию сельского хозяйства в республике в 2022 году предусмотрено более 875 млн рублей. Они будут направлены из федерального и республиканского бюджетов, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

Он отметил, что с начала 2022 года объем производства сельскохозяйственной продукции составил в республике 5,82 млрд рублей, что на 428,8 млн рублей выше показателя прошлого года. В силу этого главное, что должна сделать власть, — «совершенствовать механизмы господдержки сельхозпроизводителей, стимулировать предпринимательство на селе и создавать для сельчан максимально комфортные условия жизни».

По словам Меликова, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры в селах Дагестана предусмотрено почти 820 млн рублей. Из уже строящихся объектов он назвал спортивно-оздоровительный комплекс в селении Чикола, реконструкцию водопроводных сетей в Эльхотово. Сунже, Бруте и Хумалаге. Кроме того, началось строительство школы в Бруте и спорткомплекса в Хумалаге.