Токио, 12 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Игра Kirby’s Dream Buffet от японского издателя Nintendo выйдет 17 августа 2022 года. Анонс состоялся на странице проекта в Twitter.

Скриншот из трейлера игры Kirby’s Dream Buffet

В игре будет присутствовать локальный и онлайн-кооператив до четырёх пользователей, а главной целью игрока станет съесть как можно больше еды. Анонс проекта состоялся в рамках музыкального фестиваля Kirby 30th Anniversary Music Fest, в честь 30-летия франшизы.

Напомним, что Kirby — это серия игр, разработанная японскими компаниями HAL Laboratory и Nintendo. Первой частью франшизы является Kirby’s Dream Land, вышедшая в 1992 году.