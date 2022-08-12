Москва, 12 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Центробанк России не исключает возможности начала мирового кризиса, говорится в докладе Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В документе сказано, что в одном из альтернативных сценариев Банка России не исключаются риски мирового экономического и финансового кризиса, который по своим масштабам будет сопоставим с кризисом 2007–2008 годов.

Также в Центробанке допустили начало роста российской экономики уже в 2023 году за счёт исчерпания ограничений.