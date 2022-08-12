Банк России не исключил сценария масштабного мирового кризиса
Москва, 12 августа, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Центробанк России не исключает возможности начала мирового кризиса, говорится в докладе Банка России.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Центральный банк России
В документе сказано, что в одном из альтернативных сценариев Банка России не исключаются риски мирового экономического и финансового кризиса, который по своим масштабам будет сопоставим с кризисом 2007–2008 годов.
Также в Центробанке допустили начало роста российской экономики уже в 2023 году за счёт исчерпания ограничений.