Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 12 августа, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Две сестры-погодки выпали из окна многоэтажного дома в Пушкинском районе Санкт-Петербурга и остались живы, сообщили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Открытое окно. Плюшевый мишка, игрушка

Несчастный случай с девочками четырех и пяти лет произошел 11 августа в поселке Шушары Пушкинского района Петербурга. Сестры забрались на подоконник, ожидая возвращения матери, и упали с высоты второго этажа.

«22-летняя мама двух девочек, четырех и пяти лет, находилась на суточной работе, а 25-летний отец ненадолго отлучился из квартиры. Дети госпитализированы в больницу», — утончили в ведомстве.

В Главке уточнили, что отец девочек направлен на медицинское освидетельствование на наличие опьянения. По факту случившегося проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.