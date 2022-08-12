Москва, 12 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Рубль остается относительно сильной валютой четвертый месяц подряд. Однако участившиеся сообщения от монетарных властей о валютных интервенциях, бюджетном правиле и комфортном коридоре 70-80 рублей за доллар для российского бюджета не остались незамеченными, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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«Стоит ли таким образом стимулировать покупку иностранной валюты физическими лицами и, тем более, позволять ей утекать в зарубежные юрисдикции — очень большой вопрос.

В России количество частных инвесторов на Московской бирже превышает 20 млн человек. Это значит, что с учетом семей частных трейдеров до недавнего времени на бирже активно торговала почти половина населения России.

Трейдеры знают, что именно на бирже, а не в банках и инвестиционных компаниях, самые низкие спреды и комиссии.

По сути, они выбрали самый логичный и низкозатратный путь для покупки иностранной валюты. Ликвидность рынка сегодня подросла, а умеренное ослабление рубля в июле и начале августа шло за счет роста торговой активности участников рынка и восстановления импорта в Россию.

Пока речь идет об оттоке капитала из России в размере около 4 млрд долларов США. Это совсем не большая сумма, однако смущает факт, почему не предпринимаются меры по препятствию экспорта капитала из России.

Не хотелось бы думать, что таким образом финансовая система проводит девалютизацию и одновременно ослабляет рубль. Такая ситуация усугубляет и дополняет негативный эффект антироссийских санкций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, физические лица в июле 2022 года закупили рекордный объём валюты на Московской бирже. За месяц объем покупок вырос в 1,3 раза — с 176,1 млрд рублей в июне до 237,1 млрд рублей в июле.

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