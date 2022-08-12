Ульяновск, 12 августа, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области чиновники ищут дополнительные источники пополнения казны в 2023 году и скрытые бюджетные резервы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам совещания по финансово-экономическим вопросам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На заседании рассмотрели бюджетные вопросы и резервы пополнения казны в 2023–2025 годы, акцентировав внимание на ситуацию в муниципалитетах в части работы по увеличению поступлений НДФЛ.

По данным властей, в январе–июле 2022 года доходы консолидированного бюджета Ульяновской области возросли по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 4,3 млрд рублей и достигли 39,2 млрд рублей. Доходы местных бюджетов возросли на 723,8 млн рублей — до 5,9 млрд рублей.

Чиновники обращают внимание на то, что наибольшую долю занимает налог на доходы физических лиц, который увеличился на 13,6% и в той или иной степени зависит от занятости населения. По словам исполняющей обязанности министра финансов Натальи Брюхановой, лидерами по росту НДФЛ являются Новоспасский, Чердаклинский, Николаевский, Сенгилеевский район и Ульяновск. «Точками роста» НДФЛ названы снижение неформальной занятости, легализация зарплаты.

Другой основной бюджетообразующий доходный источник — налог на прибыль организаций: поступления превысили 9 млрд рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 2 млрд рублей.

Отмечается, что в 2023 году минфин Ульяновской области для стимулирования работы местных органов с предпринимательским сектором «возвращает» стимулирующую дотацию, что обеспечит прирост фактических поступлений в областной бюджет по упрощённой системе налогообложения со своей территории и соответственно можно «вернуть» часть прироста в виде дотаций.

Также в качестве одного из «важнейших источников» пополнения казны было названо управление земельно-имущественным комплексом региона.

«Невостребованные земли нужно оформлять, а затем вовлекать в гражданский оборот, и эта задача постепенно решается. В нашей области немало неиспользуемых федеральных земель, к примеру, большие участки в Кузоватовском и Сурском районах, которые можно рассматривать как потенциальный источник дополнительных доходов», — приводятся слова председателя бюджетного комитета Законодательного собрания Ульяновской области Александра Чепухина .

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области почти год идёт работа по увеличению заработной платы на предприятиях региона. По данным властей, за это время заключено 2931 соглашение о намерениях повысить зарплату, в том числе 1109 соглашений за 2022 год. Данные решения коснулись почти 95 тыс. работников региона.