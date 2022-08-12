Москва, 12 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Рост российской экономики может начаться уже в 2023 году, считают в Банке России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Благодаря новым партнерствам и экономическим связям, в сценарии «Ускоренная адаптация» рост российской экономики возможен уже в 2023 году», — рассказали в ЦБ.

Как следует из материалов регулятора, может произойти быстрое насыщение рынков новыми товарами, также в продажу могут вернуться привычные товары через механизм параллельного импорта, что приведёт к быстрому «исчерпанию ограничений».