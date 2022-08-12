Рязань, 12 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Капитальный ремонт предстоит зданию детской школы искусств в посёлке Ермишь Рязанской области. Об этом 12 августа по итогам рабочей поездки сообщил врио губернатора Павел Малков.

Марина Каширская ИА REGNUM Музыкальные инструменты

Здание, в котором сейчас расположена школа, построено в 1902 году, оно уже не соответствует современным требованиям и нуждается в ремонте. Учебное заведение посещают 116 детей, работают восемь отделений.

«Уже подготовлена проектно-сметная документация. Сейчас работаем над получением федерального финансирования. Поддержал инициативу жителей создать музей в здании школы искусств. После переезда учреждения вернемся к этой задаче. Считаю, что музей должен быть в каждом муниципальном районе», — отметил руководитель области.

На время ремонта Ермишинскую детскую школу искусств переведут в помещение бывшего СПТУ-37.