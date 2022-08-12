Иркутск, 12 августа, 2022, 13:53 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия-2022 в консолидированный бюджет региона мобилизовано 125,7 млрд рублей администрируемых налоговой службой доходов, что на 41,5 млрд рублей или в 1,5 раза больше аналогичного периода 2021 года, сообщает 12 августа телеграмм-канал правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Из общей суммы в областной бюджет направлено 110,1 млрд рублей, темп к уровню прошлого полугодия — 156,6%, в местные бюджеты — 15,6 млрд с темпом 112,2%.

Данные УФНС России по Иркутской области озвучены на заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики в Иркутской области, которое прошло под руководством губернатора региона Игоря Кобзева.

На заседании было, в частности, отмечено, что в регионе выросли поступления от предприятий малого и среднего бизнеса — на 3,9 млрд рублей или 24,7%.

«Сегодня у нас есть уверенность в том, что обязательства, заложенные в бюджете Иркутской области, будут выполнены», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область демонстрирует положительную динамику в сферах строительства, промышленного производства, торговли и других.

Согласно информации о социально-экономическом положении России в первом полугодии-2022, которую опубликовал Росстат, по итогам первого полугодия Приангарье среди регионов Российской Федерации занимает: 6 место по темпам роста оборота розничной торговли; 6 место по темпам роста среднемесячной заработной платы; 7 место по объему и 8 по темпам роста отгруженной продукции по виду «Добыча полезных ископаемых»; 7 место по объему строительных работ; 10 место по объему и темпам роста выполненных услуг в сфере производства электроэнергии.

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