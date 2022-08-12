Кишинёв, 12 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Группа депутатов парламента Молдавии от оппозиционной Партии социалистов 12 августа обратилась в Конституционный суд (КС) республики с требованием проверить соответствие конституции запущенную реформы образования, заключающуюся в слиянии ряда вузов. Видеотрансляцию у здания КС вёл интернет-портал Privesc.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«Реформа наносит удар по основному принципу университетов, особенно по их автономии, и наносит ущерб деятельности этих учреждений», — сказал депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

Он отметил, что власти страны пытаются провести реформу непрозрачно, без общественного обсуждения, без консультации с представителями академического мира. Истцы считают, что это нарушает право граждан на образование.

Напомним, 29 июня минобразования Молдавии обнародовало программу сокращения вузов. В ведомстве заявили, что это делается из-за небольшого числа студентов в стране. Технический университет поглотит Аграрный университет, Институт электроники и нанотехнологий, Институт энергетики, микробиологии и биотехнологий. Педагогический университет республики будет включать в себя (перевезённый в Кишинёв) Тираспольский госуниверситет, Тараклийский университет и Институт науки и образования