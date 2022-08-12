Москва, 12 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Государственные награды вручили чемпионам зимних Олимпийских игр в Пекине. Церемония прошла 12 августа в московском спорткомплексе «Лужники».

Getbg.net Олимпийские кольца

Трёхкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов удостоен ордена Александра Невского.

Фигуристке Анне Щербаковой, а также лыжницам Наталье Непряевой, Татьяне Сориной и Юлии Ступак вручили ордена Дружбы.

Награды спортсменам вручил помощник президента РФ Игорь Левитин.