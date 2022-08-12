Вашингтон, 12 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Западные СМИ около года назад после вывода иностранных войск из Афганистана и наплыва афганских иммигрантов в Иран развернули широкомасштабную психологическую операцию по созданию напряжённости между гражданами Ирана и Афганистана и охлаждению отношений между двумя странами. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Richard King Пропаганда

«Вспомним огромное количество широкомасштабных психологических операций по созданию конфликта между иранцами и афганцами в начале этого года. Западный медиааппарат с его огромным количеством подпевал всей своей мощью обрушился на аудиторию и широко растиражировал несколько старых и фальшивых видео, связав их с «жестоким обращением» с афганскими иммигрантами в Иране, создал волну ненависти к Ирану в сердцах афганцев, следствием чего стало нападение на посольство Исламской Республики Иран в Кабуле и консульство в Герате», — говорится в материале.

С другой стороны, эта огромная медиамашина начала производить и публиковать аудиоматериалы на тему нападений граждан Афганистана на жителей в Тегеране и других городах, а также выпускать ложные новости об изнасиловании иранских девушек некоторыми афганскими гражданами, что также вызвало в Иране волну страха перед афганцами.

Сейчас на повестке дня новый вопрос. Несколько дней назад гражданин Афганистана напал на своих соотечественников в деревне в окрестностях деревнях Рафсанджана, находясь под действием наркотиков и будучи в абсолютно неадекватном состоянии, и убил шесть граждан Афганистана. От его также погибли четыре иранских гражданина, присутствовавших на месте этого инцидента.

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Этот инцидент произошёл во время Ашура имама Хусейна, и, поскольку западные СМИ отлично знают, что новости месяца Мухаррам сейчас находятся в верхней части иранских новостей, они передают эти новости с сенсационными заголовками в день Ашура.

В то же время в киберпространстве широко распространяется видео с отрезанием ушей нескольким афганским гражданам в горной местности, и утверждается, что такой варварский поступок совершили иранцы. Не проходит и часа, как это видео и специальные плакаты широко распространяются в пространстве соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана, что показывает, что за реализацией этой графики стоит как профессиональная команда, так и затрачено огромное количество денег на распространение или «раскрутку» этой новости.

Но в этой истории есть и другая сцена: 11 августа утром должны были состояться похороны жертв Рафсанджана. Западные СМИ и сидящие в Албании хакеры с утра 10 августа публикуют ложные новости о возобновлении пограничного конфликта между Ираном и Афганистаном и гибели двух иранских пограничников, чтобы ещё раз перед церемонией похорон иранцев, погибших в Рафсанджане, пробудить озлобленность по отношению к афганцам. В результате мы стали свидетелями того, что на этой церемонии скандировались антиафганские лозунги, что было немедленно растиражировано антииранскими СМИ, такими как ВВС и Iran International, указывается в статье.

«Мы уверены, что на этом «новости» и психологическая операция не заканчивается и в ближайшие дни хлынет поток «горячих» лживых новостей, репортажей, видео и фото с провокационными текстами в медиапространство Ирана и Афганистана, и это может снова направить атмосферу отношений между иранцами и афганцами в русло враждебности», — отмечают авторы публикации.

Что предельно ясно, так это то, что основной целью западного медиааппарата и сетевых СМИ внутри страны, чьё отношение к исламской революции и правящему режиму правительству в Иране известно, является осуществление этой крупномасштабной психологической операции для разжигания конфликта между Ираном и Афганистаном в нынешних условиях.

Они прекрасно знают, что сейчас — лучшая возможность для перерастания трений между народами в конфликт между правительствами. Ключевым моментом для них является то, что правительство Ирана и правящий режим Афганистана должны обеспечивать национальные интересы и защищать права своего народа, чтобы выжить. Та как в первую очередь, они должны стоять за свой народ и против народа другой стороны, это может стать началом конфронтации между правительствами, о чём мечтает Запад после своего позорного ухода из Афганистана.

В недавнем инциденте этот след очень заметен, особенно в иранских СМИ, которые без каких-либо оснований считают это массовое убийство результатом присутствия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Это есть разжигание инцидента, чтобы подготовить общественное мнение к конфронтации.

Между тем обе нации должны быть начеку и не допускать, чтобы их взгляды формировались под влиянием антигуманных тенденций Запада.

«Иранцы были гостеприимными хозяевами для афганских граждан в течение многих лет и в хорошие и в плохие времена, и теперь, когда афганцы столкнулись с трудностями, а Запад бросил их, они определенно будут ещё более гостеприимными, чем раньше. Афганцы также хорошо осведомлены об этом, и все эти годы они стояли на стороне Ирана и иранцев в различных сферах и даже жертвовали своими жизнями. Поэтому атака новых СМИ вряд ли сможет нанести вред братству иранцев и афганцев», — уверены авторы материала.