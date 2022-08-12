Донецк, 12 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Донецке на поверхность подняли всех 109 горняков шахты им. Засядько, которая была обесточена после обстрела со стороны боевиков ВСУ. Об этом 12 августа сообщили в Министерстве угля ДНР.

Free-Photos Шахта

«В 13:00 (совпадает с мск) всех шахтёров подняли на поверхность. Пострадавших нет», — говорится в телеграм-канале министерства.

Напомним, ранее в Донецкой Народной Республике под землёй в обесточенной в результате обстрелов шахте оказались горняки.

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