Новосибирск, 12 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Новосибирске с 18:00 (время местное) 12 августа до 13:00 13 августа ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Уточняется, что предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области с 13 по 15 августа сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса), в Купинском районе — чрезвычайная пожароопасность (пятого класса). В эти же дни на территории региона ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20 м/с, при грозах шквалы 25-27 м/с.