Москва, 12 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В главную базу Северного флота — город Североморск прибыл учебный корабль Балтийского флота «Смольный». На борту судна 180 курсантов второго и четвертого курсов Санкт-Петербургского военно-морского института, которые проходят морскую практику, а также преподавательский состав. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Минобороны России Учебный корабль Балтийского флота «Смольный»

«Смольный» с курсантами на борту совершит учебный поход по трассе Северного морского пути на восток, который завершится на Тихоокеанском флоте.

По словам контр-адмиралаИгоря Курочкина, заместителя командующего флотом по военно-политической работе, главными пунктами пребывания курсантов станут посещение мемориалов воинам-североморцам и музеев.

Месяцем ранее учебный корабль «Смольный» с группой курсантов заходил в Североморск, а затем вернулся в Кронштадт накануне Дня Военно-морского флота России, совершив переход вдоль Скандинавского полуострова через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря.

Отметим, что учебный корабль «Смольный» — советский и российский учебный корабль, построенный по проекту 887. Судно оснащёно современным радиотехническим оборудованием и имеет боевое вооружение. На борту предусмотрены прокладочные классы, а также учебные аудитории, астрономическая палуба, шестивёсельные ялы, отсек борьбы за живучесть корабля. Судно построено на Щецинской верфи в Польше. Вошел в состав флота в июне 1976 года. Осенью 2010 года произведён капитальный ремонт на заводе «Флотский арсенал» в порту Варны.

Как сообщалоИА REGNUM, в рамках плана боевой подготовки ВВС и ПВО Северного флота (СФ) началась командно-штабная тренировка под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Александра Отрощенко. Учения будут проходить в течение нескольких дней.

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