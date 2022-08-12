12 августа 2022 | Время чтения 7 мин

Галина Смирнова, , 14:50 — REGNUM Уход крупных иностранных туристических игроков, в том числе сервисов бронирования, из России позволил развернуться на этом рынке отечественным игрокам. Об этом свидетельствуют данные мониторинга отраслевых финансовых потоков за июль этого года, подготовленный Департаментом исследований и прогнозирования (ДИП) Банка России. Еще в апреле, к примеру, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко говорил в беседе с RT, что, хотя у большинства российских игроков рынка бронирования до ухода иностранных не было широкого профиля — они ориентировались на один конкретный сегмент рынка, тем не менее их адаптация к новым условиям идет активно — они расширяют своё присутствие и осваивают новые сферы, также предполагая, что к началу лета наши национальные сервисы смогут полноценно заместить выбывших зарубежных игроков.

Экономика России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

К слову, как отмечал на мартовской пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, зарубежные сервисы бронирования обеспечивали порядка 90% онлайн-услуг. Из последних данных статистики, характеризующей развитие туристической отрасли, размещенной на портале Ростуризма, за март этого года следует, что средняя численность работников, задействованных в этой сфере, увеличилась: в июле 2021 года показатель составлял 2,2 млн человек, тогда как в марте этого года 2,3766 млн человек. Как следует из мониторинга ДИП Центробанка, месячный темп роста объема входящих платежей относительно среднего значения предыдущего квартала с устранением сезонного фактора в сфере «услуг туризма» составил 26,4%. Правда, в июне этот же показатель был почти вдвое выше, но в апреле здесь и вовсе был провал — минус 8,9%. То есть положительная динамика в данной отрасли налицо и в июле она сохранялась.

«Сохранилась положительная динамика финансовых потоков в туризме и гостиничном бизнесе в условиях сдвига спроса в пользу услуг на внутреннем рынке, роста потребности в посредничестве со стороны турагентств при бронировании зарубежных поездок, а также структурных изменений в сегменте туристических информационных сервисов после ухода крупных иностранных игроков», — подчеркивается в июльском мониторинге отраслевых финансовых потоков Департаментом исследований и прогнозирования (ДИП) Банка России.

Туристы в отеле в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Говоря о региональном разрезе финансовых потоков в туристической отрасли, отметим, что аналитики ЦБ в данном случае объединяют показатели гостиничного бизнеса и ресторанов в одну группу, наиболее положительная динамика финансовых потоков в июле наблюдалась в Южном федеральном округе (+10%), Дальневосточном федеральном округе (+3,6%), Сибирском федеральной округе (+2,1%) и Приволжском федеральном округе (+0,1%). Во всех остальных округах динамика в данной отраслевой группе была отрицательной, причем наиболее всего — в Центральном федеральном округе (минус 7,6%).

В целом в отраслях, ориентированных на потребительский спрос, как отмечают аналитики, рост объема платежей относительно предыдущего квартала составил 2,1%. В эту группу отраслей авторы мониторинга относят операции с недвижимым имуществом, домашние хозяйства с наемными работниками, пищевые продукты, образование, напитки, финансовые услуги, телекоммуникации, оптовую торговлю, здравоохранение, сельское хозяйство, охоту и услуги в этих областях. В разрезе группы наиболее положительную динамику финпотоков показали операции с недвижимым имуществом (+1,9%) и домашние хозяйства с наемными работниками, где в июне еще наблюдалась отрицательная динамика (минус 1,2% и 1,0% соответственно). Увеличилась отрицательная динамика финпотоков в этой группировке отраслей относительно июня в сфере финансовых услуг. Так, в июле этот показатель составил минус 1,2%, тогда как в июне — минус 0,7%. Просели показатели по группе и в сфере телекоммуникаций: минус 1,0% в июле против плюса 0,8% в июне.

Между тем если говорить о показателях денежных потоков отдельно по отраслям, то самый высокий рост из всех в июле продемонстрировал табачный сектор (+74,5% после минус 62,8% в июне или минус 71,3% в апреле), затем следует сфера домашних хозяйств (+59,3% после минус 36,2% в июне), деятельность воздушного транспорта (+47,8 после минус 29,7%), архитектура и инженерно-техническое проектирование (+31,4% после минус 65,5% в июне), страхование, перестрахование и деятельность НПФ (+27,3% после +6,9% в июне). Далее следуют вышеупомянутые услуги туризма, телевизионное и радиовещание (+24,0% в июле после минус 29,8% в предыдущем месяце), спорт, отдых и развлечения (+24,3% после +7,1% в июне), образовательный сектор (+21,3% после минус 9,5% в июне), строительство инженерных сооружений (+21,1% после +24,8% в июне), добыча прочих полезных ископаемых (+20,9% после +9,1 в июне).

Стабильные положительные финансовые потоки наблюдаются в сегменте ухода с обеспечением проживания. Сегмент готовых металлических изделий показал рост +20%, тогда как и в июне, и в мае здесь была отрицательная динамика. В целом же отрасль металлургии показала отрицательный месячный темп роста финпотоков на уровне минус 21,4% после положительной динамики на протяжении нескольких месяцев подряд. Как отмечают аналитики Департамента исследований и прогнозирования, это «отражает снижение поставок как на внешние рынки по причине санкций, так и на внутренний рынок из-за снижения спроса со стороны некоторых металлоемких отраслей (например, производство автомобилей)». Снижение входящих платежей в производстве автотранспортных средств, хотя и значительно меньшими темпами, но всё-таки в июле продолжалось — минус 21,1% после минус 72,2% в июне и минус 61,1% в мае. В секторе потребительской электроники впервые за несколько месяцев был отрицательный темп денежных потоков. Аналитики указывают, что здесь «возобновляет работу пока лишь часть компаний».

Магазин электроники ProjectManhattan

Самое значительное снижение месячного темпа роста объема входящих платежей относительно среднего значения предыдущего квартала, как следует из данных мониторинга, произошло в сфере телекоммуникаций (минус 40,8% после положительных темпов на протяжении нескольких месяцев подряд). Тем не менее в целом в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, в июле, подчеркивают аналитики, «наблюдался наиболее активный среди всех укрупненных групп отраслей рост входящих платежей». Основной положительный вклад в данную группу отраслей внесли: строительство инженерных сооружений и строительство зданий. Наблюдалось также в этой группе значительное увеличение объемов финансовых потоков в научной деятельности — благодаря, как сообщают авторы мониторинга, «поступлениям из государственного управления». Собственно, строительство на фоне мер поддержки правительства, а также сфера транспорта, стали основными драйверами по динамике платежей относительно предыдущего квартала почти во всех федеральных округах. В Центральном округе также драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, а в Приволжском — профессиональная и научно-техническая деятельность.

Весомый вклад в группу экспортных отраслей внесла добыча сырой нефти и газа, как указывают аналитики, «благодаря поступлению из бюджета по механизму обратного акциза (демпферного механизма)». Но без учета этого платежа, как подчеркивается в мониторинге, «рост в группе этих отраслей был бы более умеренным». Вслед за добычей нефти выросли показатели денежных потоков и в сегменте нефтепереработки. Добыча нефти и природного газа, а также нефтепереработка оказали положительное влияние и на группу отраслей, ориентированных на промежуточное потребление, в которой объем входящих платежей увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Практически не изменился по сравнению со вторым кварталом 2022 года объем входящих платежей в розничной торговле.

«В целом июльские оценки подтверждают вывод о том, что снижение деловой активности продолжает носить умеренный характер. Вместе с тем разнонаправленная динамика платежей свидетельствует о неоднородности тенденций в динамике деловой активности на отраслевом уровне в условиях происходящей адаптации экономики к новым условиям», — резюмируют авторы мониторинга.

Кроме того, увеличение входящих финансовых потоков, которое наблюдалось в большинстве укрупненных групп отраслей, аналитики объясняют во многом низкой базой предыдущего квартала. При этом объем исходящих платежей по сравнению с II кварталом, подчеркивают они, снизился. В целом объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в июле увеличился на 1,5% по сравнению со средним уровнем II квартала, а без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления рост составил 1,3%.