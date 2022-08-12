Магас, 12 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Четверо жителей Ингушетии предстанут перед судом по обвинению в планировании теракта, участии в деятельности террористической организации, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и публичных призывах к экстремистской деятельности. Им грозит до 20 лет лишения свободы в зависимости от роли каждого, сообщили 12 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Как было установлено в ходе следствия, двое из фигурантов уголовного дела вступили в международную террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они планировали совершение терактов на территории города Сунжа против сотрудников правоохранительных органов.

«Противоправные действия обвиняемых были направлены на незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также на непосредственное приготовление к совершению террористического акта путём взрыва и поджога объектов правоохранительных органов, расположенных на территории города Сунжа Республики Ингушетия, с целью дестабилизации органов власти, создания атмосферы общественного беспокойства и недоверия к органам власти со стороны неопределенного круга лиц», — говорится в сообщении СКР по региону.

Зная намерения членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще двое жителей Ингушетии тем не менее взялись им помогать. Они оказывали пособническую помощь в поиске мест размещения лагеря для скрытого нахождения боевиков, хранении компонентов для изготовления СВУ, а также в планирования преступлений. В отношении них было возбуждено уголовное дело о пособничестве участникам террористической организации.

Все четверо арестованы. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.