Уфа, 12 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Кулинарный чемпионат «GastroMaster 2022» пройдет с 27 по 28 августа на площадке конгресс холла «Торатау» в Уфе. Об этом 12 августа сообщил министр торговли и услуг БашкирииАлексей Гусев в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Йыуаса — башкирские лепешки

Он сообщил, что в 2022 году темой чемпионата является «Сохранение традиций народов, проживающих в Башкирии».

Гусев отметил, что в мероприятии могут принять участие все желающие повара из республики. На площадке чемпионата пройдёт уличный гастрономический фестиваль-ярмарка народов, проживающих на территории Башкирии.

Отмечается, что кулинары республики намерены приготовить самый большой кыстыбый (старинное традиционное татарское и башкирское блюдо из теста с начинкой) в истории Башкирии, диаметром 2,5 метра, попробовать который смогут все желающие.

В рамках чемпионата пройдут мастер-классы и кулинарный ринг.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что 20 августа в селе Буздяк Буздякского района Башкирии пройдет фестиваль традиционной национальной кухни.