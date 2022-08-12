Лондон, 12 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Певец Дэвид Боуи возглавил рейтинг самых влиятельных британских артистов за последние 50 лет. Информация об этом была опубликована на сайте издания Sky Art 12 августа.

Цитата из к/ф «Почему мы креативны?». реж Герман Васке. 2018. Германия Дэвид Боуи

Рейтинг был составлен на основе предпочтений жюри, в состав которого вошли журналистка Лорен Лаверн, основательница музыкальной премии MOBO Awards Канья Кинг, писательница Бонни Грир и театральный критик Лин Гарднер. В престижный список также вошли режиссёр Стив МакКуин, продюсер Расселл Т. Дэвис, модельер Вивьен Вествуд, танцор Майкл Кларк, писательница Мюриэл Спарк и другие.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Сеть выложили трейлер документальной ленты о Дэвиде Боуи. Премьера самой картины намечена на 16 сентября 2022 года.