Ангарск, Иркутская область, , 13:42 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 12 августа известил о проведении доследственной проверки по по факту ЧП с травматической ампутацией женской кисти, произошедшей вследствие нарушений правил безопасности при ведении земляных работ. По предварительным данным, водитель экскаватора в ходе выполнения работ не заметил спящую на земле женщину.

Кузьма Петров-Водкин. Кисть руки. 1915

Инцидент произошел 10 августа в 17 микрорайоне г. Ангарска: в ходе выполнения земляных работ работниками МУП АГО «Ангарский водоканал», а именно подкопа опоры линии электропередачи экскаватором был причинен вред здоровью 43-летней женщине, она была доставлена в БСМП г. Ангарска, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

По данному факту следственным отделом по г. Ангарск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2022 года трагедия произошла на территории ПАО «РУСАЛ Братск»: работник завода, не имевший допуска к самостоятельной работе в качестве водителя дизельного погрузчика в корпусах электролиза, управляя транспортным средством, совершил наезд на бункер анодной массы, что привело к опрокидыванию траверсы бункера на другого рабочего, который впоследствии скончался.

Читайте также: В Приангарье расследуют случай гибели рабочего на заводе ПАО «РУСАЛ Братск»