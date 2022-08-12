Киев получил от Британии новую партию РСЗО М270
Киев, 12 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Киев получил новую партию РСЗО М270 от Великобритании, заявил 12 августа министр обороны Украины Алексей Резников.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Оружие
«Новые РСЗО М270 прибыли на Украину», — написал он в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Резников заявил, что инициативу Великобритании по обучению украинских военных поддержат Нидерланды.
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