Киев, 12 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Киев получил новую партию РСЗО М270 от Великобритании, заявил 12 августа министр обороны Украины Алексей Резников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«Новые РСЗО М270 прибыли на Украину», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Резников заявил, что инициативу Великобритании по обучению украинских военных поддержат Нидерланды.

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