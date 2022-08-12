Бухарест, 12 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В уезде Сибиу (Центральная Румыния) зарегистрирован очаг африканской чумы свиней (АЧС). Об этом 12 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Uv.volgograd.ru Чума свиней

По предварительной информации, очаг заболевания был обнаружен на крупной ферме, принадлежащей международному концерну.

Все животные усыплены.

В 10-километровой зоне вокруг места инцидента выставлены санитарные посты. Согласно румынскому законодательству, владельцы фермы получат компенсацию.