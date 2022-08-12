Сеул, 12 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. 12 августа в Сеуле состоялось второе заседание совместного комитета Южной Кореи и США по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили последние тенденции в области оборонных технологий, договорились об укреплении сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Представители двух стран высоко оценили углубление двусторонних отношений в области ИКТ и оборонном секторе.

Сообщается, что накануне представители комитета посетили южнокорейские и американские компании, включая Kakao, Naver и Microsoft, и ознакомились с такими технологиями, как сеть пятого поколения 5G и облачными технологиями.