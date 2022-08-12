В ФРГ могут запретить прогрев зданий выше 19 градусов и ночную подсветку
Берлин, 12 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Германии готовятся изменения в законодательство, по которым может быть установлено ограничение на максимальную температуру при отоплении общественных зданий. Об этом пишет газета Sueddeutsche Zeitung.
Michael Brandtner
Роберт Хабек
Издание приводит словам министра экономики Германии Роберта Хабека, в которых он анонсирует законодательные изменения. По его словам, общественные здания будут прогреваться только до 19 градусов тепла. При этом больницы и другие соцучреждения станут исключением.
Также Германия откажется от ночной подсветки зданий и рекламных конструкций.