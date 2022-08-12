Джакарта, 12 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Германия не принимает новые индонезийские паспорта, в которых нет графы для подписи на оборотной стороне, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

«Отныне индонезийские паспорта без поля для подписи не могут быть обработаны», — говорится в заявлении посольства Германии.

Посольство Германии также подтвердило, что паспорта без подписи не могут быть использованы для подачи заявления на получение шенгенской визы.

Германия также не предоставила никаких объяснений по поводу отказа гражданам Индонезии из-за нового паспорта.

В Индонезии действительно есть новый дизайн паспорта, как указано в постановлении министра юстиции и прав человека. В этом дизайне паспорта больше нет столбца для подписи владельца. Однако в паспортах, выданных до введения правила, есть поле для подписи.

Как сообщало ИА REGNUM, призыв Вашингтона присоединиться к числу азиатских стран, которые могут поддержать усилия США по снижению цен на российскую нефть, Индонезия скорее всего проигнорирует.

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