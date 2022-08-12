Ульяновск, 12 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области ближайшие дни сохранится жаркая погода, ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцующий лес

Спасатели отмечают, что в области объявляется жёлтый уровень опасности, который означает, что стихия потенциально опасна. Это связано с тем, что днём 13 — 15 августа местами по региону ожидается жара +30…+31 градусов.

Кроме того, с 13 по 17 августа в лесах области повсеместно ожидается высокая пожарная опасность (четвёртый класс).

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предстоящие выходные дни, 14 — 15 августа, а также в начале следующей недели территория области будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается сухая, жаркая погода.

Спасатели призывают жителей быть внимательными при обращении с огнём. Напомним, что в июне 2022 года был подписан закон об усилении административной ответственности за нарушения пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM , с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области ликвидировано 16 лесных пожаров общей площадью 23,59 гектара. В их тушении было задействовано 278 человек и 88 единиц техники.