Ивангород, Ленинградская область, 12 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. После анонса эстонских властей об ограничении въезда россиян с шенгенским визами, которые выданы Эстонией, на границе России и страны в Прибалтике образовались очереди. Туристы сообщают, что им приходится по десять часов ожидать перехода границы.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия

«Только приехал в Питер, вчера выезд был забронирован с 20:00–21:00, утром в 8:30 только высветился номер машины, на границе Эстонии всего один пограничник, граница России пустая, задержка более 10 часов!!! Стоят все и РФ и Эстонские тачки, кошмарят даже своих», — пишет Денис Д. Он добавил, что сотрудники создают неприятные условия и долгое ожидание специально.

При этом ночью ситуация на границе Нарва — Ивангород была не лучше. Другой очевидец сообщил, что в полночь задержка составляла более шести часов. Отметим, что первое упоминание о задержке было опубликовано 11 августа в 19:22.

«На Эстонской стороне (на вход) огромная очередь! Часа на 1,5…», — поделилась Ирина П.

По данным сайта (на момент создания материала) estonianborder.eu, время ожидания в живой очереди составляет примерно 22 часа. Возможность пройти границу в рамках живой очереди ожидают 287 легковых транспортных средств, а всего их 728.

«Статус предварительно забронированной очереди — задержка на 12 часов», — такая информация содержится на сайте.

Напомним, что власти Эстонии заявили, граждане России получат отказ на пересечение границ по шенгенским визам, выданным в Эстонии. При этом исключение сделают для дипломатов, работающих в республике, их семьям. Ограничение не распространяется и на тех, кто занимается международными перевозками. По «гуманитарным» и другим причинам пустят некоторых граждан России.