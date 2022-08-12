Иркутск, , 13:31 — REGNUM На «Сервисе импортозамещения» представлено более трех тысяч видов производимой в Иркутской области продукции, сообщает 12 августа телеграм-канал правительства региона.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

Вопросы исполнения «Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Иркутской области в условиях внешнего санкционного давления» рассмотрели на заседании штаба под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

«Важно проанализировать, как развивается Иркутская область в условиях санкций недружественных государств, как решает возникающие проблемные вопросы», — отметил Игорь Кобзев.

Министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун сообщила о проводимой работе с предприятиями области по организации импортозамещающих производств.

В целях достижения технологического суверенитета в стране действует «Сервис импортозамещения». Сейчас на данной площадке зарегистрировано 171 предприятие Иркутской области и 3 362 вида производимой в регионе продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область, несмотря на санкции, продолжает наращивать экспорт продукции. По предварительным данным за первое полугодие 2022 года (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года), его объем увеличился более чем на 12%. Этому способствует реализация в регионе национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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