Москва, 12 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» подавили российские войска в ходе спецоперации на Украине за минувшие сутки. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, распространённой 12 августа.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM 152-мм самоходная гаубица 2С3 «Акация»

В ведомстве уточнили, что в рамках контрбатарейной борьбы подавлены взводы РСЗО «Град», дислоцированные у Серебрянки и Соледара в ДНР, а также у Широкого и Великой Александровки в Херсонской области.

Кроме того, поражены два артиллерийских взвода орудий «Акация» и четыре взвода гаубиц Д-30. Их огневые позиции располагались у Георгиевки, Константиновки, Новгородского, Весёлого, Андреевки и Дзержинска в ДНР.

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