Оттава, 12 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Исследование, проведенное в одной из самых чистых стран мира, может помочь государствам спланировать будущие способы борьбы с загрязнением воздуха, сообщает 12 августа газета The Guardian.

Смог

Еще начиная с печально известного лондонского смога 1952 года, множество данных убеждают нас в том, что вдыхание высоких концентраций веществ, загрязняющих воздух, вредно для здоровью. Однако в новом исследовании, проведенном в Канаде, вред от загрязнения воздуха рассматривается с новой точки зрения.

Данные переписи более 7 миллионов канадцев за период с 1981 по 2016 год ученые объединили с данными о загрязнении воздуха, чтобы выяснить, насколько вредны даже небольшие концентрации.

Несмотря на относительно чистый воздух, исследование показало, что почти 8000 канадцев ежегодно умирают раньше времени из-за загрязнения воздуха на улице. Примечательно, что даже жители самых чистых районов ощущали влияние загрязнения на свое здоровье.

Вред от загрязнения воздуха наблюдался даже при концентрациях, которые составляли примерно половину от рекомендации Всемирной организации здравоохранения и лишь четверть от целевого показателя, определенного для Англии на 2040 год.

Данное канадское исследование было одним из трех, профинансированных американским Институтом изучения влияния на здоровье. В двух других исследовались более 60 миллионов человек в США и 27 миллионов человек в Европе. Они пришли к аналогичным выводам: не существует нижнего предела загрязнения, который можно использовать для определения безопасного качества воздуха. Это значит, что государствам следует устанавливать как можно более низкие пороги концентрации вредных веществ в воздухе, которым дышат люди.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что дальнейшее снижение уровня загрязнения воздуха и более строгие нормативные стандарты, в том числе в таких странах, как Канада и Великобритания, могут принести значительную пользу здоровью населения, — сказал профессор Майкл Брауэр из Университета Британской Колумбии, возглавлявший канадское исследование. — Учитывая, что мы не можем определить безопасный уровень загрязнения воздуха, нам следует пересмотреть подход и сосредоточиться на постоянном снижении загрязнения от года к году, а не просто устанавливать фиксированные стандарты концентрации, которые пересматриваются раз в 5-10 лет. Их влияние на здоровье слишком велико».