Владимир, 12 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Во Владимирской области 12 августа выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки госпитализирован 21 человек. Всего в области зарегистрировано 153 тыс. 547 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 949 пациентов, в том числе 11 — за последние сутки.

За весь период скончались 3502 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.