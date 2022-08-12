Горно-Алтайск, 12 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Следователи организовали проверку по факту травмирования туристов из Новосибирска в Республике Алтай. Информация об этом ранее появилась в СМИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По предварительным данным, в августе грузовой автомобиль ГАЗ-66, перевозивший туристов на экскурсию, опрокинулся. В результате пострадали несколько человек, в том числе двое детей 6 и 10 лет.

«В настоящее время следователями следственных органов следственного управления организованы необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Если в ходе проверки будут выявлены факты оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, может быть возбуждено уголовное дело. Добавим, что ранее по этому факту проверку организовала прокуратура Республики Алтай.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль с туристами направлялся на Каракольские озёра, где власти региона намерены создать природный парк.