Москва, 12 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Украинские военные продолжают нести потери в ходе специальной военной операции ВС России. Так, менее половины личного состава осталось у одного из батальонов 66-й механизированной бригады ВСУ. Об этом 12 августа сообщили в Министерство обороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«В результате сосредоточенных огневых ударов по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки Донецкой Народной Республики, потери третьего батальона 66-й механизированной бригады в живой силе составили более 50%», — говорится в новой сводке оборонного ведомства в телеграм-канале

Кроме того, в районе населённого пункта Зайцево Донецкой Народной Республики в результате поражения опорного пункта 58-й мотопехотной бригады уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в результате активных наступательных боевых действий союзных сил на Артемовском и Авдеевском направлениях было ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ. По данным Минобороны, «фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций».

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