Белград, 12 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Посол США в Сербии Кристофер Хилл сожалеет из-за того, что во время обстрела телецентра в Белграде в 1999 году там «погибли люди, которые делали свою работу». Об этом Хилл заявил 12 августа во время визита в телецентр и интервью главному государственному каналу — Радио и телевидение Сербии (РТС).

Usembassy.gov Посол США в Сербии Кристофер Хилл

«Прежде всего я хотел бы высказать сожаление по поводу того, что погибли люди, которые работали в этой студии. Мне это напоминает о грустной эпохе плохих отношений между Сербией с одной стороны и США и стран НАТО с другой. Я надеюсь, что люди смогут вспомнить эту эпоху и попытаться построить какую-то лучшую, я надеюсь, что мы уже никогда не увидим чего-то подобного», — рассказал Хилл.

Напомним, что 23 апреля 1999 года, во время агрессии против СР Югославии, силы НАТО крылатыми ракетами «Томагавк» обстреляли здание Радио и телевидения Сербии в центре Белграда, в результате чего погибло 16 сотрудников телеканала. НАТО заявил, что телецентр якобы был законной целью для бомбардировки из-за её роли в «белградской пропагандистской кампании».