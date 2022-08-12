Чебоксары, , 13:24 — REGNUM В Чувашии продолжает снижаться рождаемость, при этом сокращается уровень смертности. Это следует из предварительных данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Семья Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации статистиков, в январе–июне 2022 года в республике родился 4841 ребёнок, что на 493 меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Рождаемость упала на 9,2%.

Среди новорожденных 1610 детей были первенцами в семьях (33,3% от общего числа родившихся живыми), 1688 детей (34,9%) — вторыми, 1125 детей (23,2%) — третьими, 413 детей (8,6%) – четвертыми и более.

Число умерших за указанный сократилось на 1167 человек — всего в первом полугодии скончался 8201 житель Чувашии. Смертность уменьшилась на 12,5%.

Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза (в январе–июне 2021 года — в 1,8 раза).

Как сообщало ИА REGNUM , в 2021 году в Чувашии родились 11 064 младенца, коэффициент рождаемости составил 9,2 случая на 1 тыс. человек населения (Россия — 9,6; ПФО — 9,1). Число родившихся по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 241 человека.